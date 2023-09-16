4 خطوات لاستبدال كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لأزمات مفاجئة مرتبطة بكارت عداد الكهرباء منها التلف أو الفقدان، الأمر الذي يستلزم معرفة خطوات استبدال كارت الكهرباء للحصول على آخر جديد بدلا من القديم.

وفي حالة فقدان كارت العداد يجب أن يتوجه المواطن لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك.

ويستعرض "مصراوي" خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه، وفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، في النقاط التالية:

1- التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه ما يثبت ملكيته أو علاقته بالعين أو العداد الذي يرغب في استبدال الكارت الخاص به مثل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق.

2- سداد مقابل بدل تالف لكارت الشحن بالقيمة المقررة من الشركة.

3- استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان به رصيد.

4- إذا كان لا يوجد بالكارت التالف رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويتم تسليم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.​