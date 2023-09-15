نعمة من عند ربنا.. جمال شعبان يكشف أسرار الفول في الوقاية من السرطان والسكر
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري امراض القلب، إن الفول غني بالبروتين، والألياف الحديدية، وفيتامين بي.
وأضاف "شعبان"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الفول مهم في الوقاية من مرض السكر، ويحتوي على نسبة بروتين نباتي عالية، ونسبة ألياف مرتفعة.
وأوضح، أن الفول يعمل على تنشيط هرمونات الجهاز الهضمي، والأنسولين، و 3 هرمونات شبع، وهرمون "جي إل بي 1"، ويستخدم في الوقت الحالي لعلاج السكر.
وأشار إلى وجود هرمون آخر هام في لقفل الشهية يطلق عليه "بي واي واي"، وهرمون تالت يُسمي "اميلين".
كما أشار إلى أن، الفول ضروري في الوقاية من جلطات القلب، وتصلب الشرايين، وخفض الكولسترول، والألياف المتواجدة بالفول مضادة للأكسدة، وتقي من السرطان، والتهابات الأعصاب، وعلاج الأنيميا.
وتابع استشاري أمراض القلب، أن إضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون، تزيد من فوائد الفول، وأن البدائل الخاصة به حال وجود حساسية منه هي " اللوبيا والحبوب الكاملة".
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