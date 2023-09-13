الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة للأشقاء في ليبيا
كتب- محمد سامي:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.
كان الرئيس السيسي، أعلن، الثلاثاء، الحداد لمدة 3 أيام، إثر الكارثتين الإنسانيتين الناتجتين عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.
كما وجه الرئيس القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.
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