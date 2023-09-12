ندوة لـ"العمل" بدمياط عن "دور المرأة في الأسرة والمجتمع"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة توعوية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط، حول "دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها ".

أضافت العمل في بيان الثلاثاء، أن الندوة بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، والتنويه عن المبادرات الرئاسية وأهمية تلقى الخدمة بها وعمل الفحص الذاتي للثدي والمتابعة فى الوحدات والمراكز الصحية.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت عدة موضوعات تختص بـ : فوائد تنظيم الأسرة للأم والمولود و الأسرة، وأهمية المباعدة بين الولادات، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وإمكانية تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة، والفرق بين الأعراض الجانبية للوسيلة والمضاعفات.

كما تضمنت، أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام اى وسيلة، وكذلك دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها.

وجاء ذلك، بالتنسيق مع سميرة فوزى، مدير إدارة التوعية والإعلام بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وفاطمة أحمد، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتورة أسماء شوقي، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وصفاء المحلاوي، مسؤول إعلام الإدارة الصحية، وأسامة العوضي مدير مكاتب.