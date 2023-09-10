"العمل":برنامج تدريبي لدعم قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية بهذه المحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، في بيان اليوم الأحد، تنظيم الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، والإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برنامجين تدريبيين ضمن أنشطة برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "دعم قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية لتأسيس بيئة العمل"، "برنامج عمل أفضل" ، فى 11 محافظة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي فى إطار مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، و"برنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في افريقياACCEL AFRICA " "، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، كما أنه من المقرر عقد البرنامج التدريبي الثالث خلال يومي 20 و 21 سبتمبر 2023 الجاري .

وأوضحت الوزارة، أن تلك البرامج التدريبية تهدف لـ تعزيز قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية الميدانيين في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة، خلال رقابتها على الشركات والمصانع وفقاً لنهج السلامة والصحة المهنية لتأسيس بيئة العمل، كما يطلع المشاركين في البرنامج على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدارها والرقابة عليها، وإجراء عمليات التفتيش لمواقع العمل.

ولفتت الوزارة، إلى أن هذا الإجراء يعطي الفرصة لتحديد المخاطر والمخاطر المحتملة في بيئة العمل، والفرصة لتصحيح أي قصور قبل وقوع حادثة، و تلافى الأخطاء يتمثل الغرض من قوائم مراجعة تفتيش السلامة والصحة المهنية، في ضبط ومنهجية زيارات التفتيش من ناحية، وشفافية العملية التفتيشية من ناحية ‏أخرى.

واستطردت الوزارة أنها، توضح لمسئول المنشأة الأساس، الذي تستند إليه، كما تتيح للمنشأة الفرصة لتصويب أوضاعها ‏الداخلية بما يتوافق مع القانون.‏‏

وتابعت الوزارة، أنه من بين الموضوعات التى تناولتها البرامج المحاور الأساسية لقائمة تفتيش السلامة والصحة ‏المهنية بالمنشآت، واستعراض البيانات الأساسية للمنشأة، ومستندات المنشأة، والأقسام الرئيسية للمنشأة ومخاطر بيئة العمل، لتوحيد المفاهيم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، هذا ويستهدف البرنامج، مفتشي السلامة والصحة المهنية الميدانيين في عدد من المحافظات وهي (القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة والمنيا وبني سويف والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية)، فضلًا عن العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .