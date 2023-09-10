النسخة الـ35.. وزير الزراعة يصل إلى معرض صحاري بالتجمع الخامس

كتب- أحمد مسعد:

وصل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس؛ لافتتاح معرض صحاري في نسخته الـ35، بصحبة عدد من قيادات الوزارة.

وأكد القصير القيام بجولة تفقدية للمعرض ومناقشة العارضين، في إشارة إلى أهمية المعرض والتجمع الدولي المشارك في الفعاليات.

ويضم المعرض، من خلال المهندسين والشركات المعنية بالزراعة، كل ما يهم المزارعين وصغار المربين، بالإضافة إلى الأسمدة وآلات الري الحديثة.