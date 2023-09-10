"العمل": دورات تدريبية للفتيات بتخصصات متعددة بهذه المحافظة.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل في بيان الأحد، تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسوان جولة تفقدية للدورات التدريبية المجانية، بوحدة التدريب المتنقلة بـ مدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة؛ للوقوف على سير العملية التدريبية التى بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر باعتبارها أول دفعة للمتدربات من أهالى نصر النوبة.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات كمرحلة أولى، يليها التدريب على مهنتى الكهرباء والسباكة الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً،اُ ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل،وتمكين المرأة اقتصادياً وتأهيلها للحصول على فرصة عمل لائقة .

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أنه قام بجولة تفقدية لوحدة التدريب المتنقلة، والدورات التدريبية المنفذة.

وأشار إلى أن المتدربات قدمت الشكر والتقدير للوزارة والمديرية للاهتمام بهم، وتوفير وحدة تدريبية داخل القرية التي يعيشون فيها، وإتاحة مثل هذه التدريبات المجانية؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

ولفت صابر إلى أن المتدربات، طلبت أن يتم إنشاء مركز تدريب مهنى ثابت لهم فى مركز نصر النوبة لتعظيم الإستفادة من التدريب ووصولها لأكبر عدد ممكن من الشباب، كما أشاد مدير المديرية بتميز المتدربات خلال فترة التدريب ومستوى مهاراتهم في استخدام أدوات التدريب .​