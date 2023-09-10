مصطفى الفقي: إطلاق مركز الحبتور للأبحاث أسعدني



كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن إطلاق مركز الحبتور للأبحاث أمر اسعدني كثيرا وكنت أتصور في البداية أن هذا المركز سيكون مثل باقي المركز التي لا تغير اي شيء، لكن اليوم وبعد حضوري الافتتاح الخاص بالمركز وسماع أهداف المركز، أحب أن اسكل اندهاشي بهذا المركز.

واضاف الفقي، أن هناك بعض المعوقات لعمل مثل هذه المراكز في المنطقة العربية، فحجم الحريات المتاح قليل قد يكون اخد أكبر المعوقات لمثل هذه المراكز.

كما أن نجاح هذه المراكز متوقف على حجم المعرفة والتعليم أيضا.

أفتتح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور السبت "مركز الحبتور للأبحاث" في القاهرة،

وقال الحبتور خلال مؤتمر إعلان تدشين المركز اليوم، إنه كان حريص وقت تأسيس "مركز الحبتور للأبحاث"، على أن يضم كفاءات شابة عربية خالصة، مؤهلة جيدا، ليبدؤا من حيث انتهيت وانتهى العالم في مجالات الاستشراف والإنذار المُبكر.