مؤتمر أدباء مصر يطلق اسم الأديب جمال الغيطانى على دورته المقبلة

كتب- محمد شاكر:

قررت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته السادسة والثلاثين، بأمانة الشاعر ياسر خليل، إطلاق اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، على الدورة المقبلة من المؤتمر، والمقرر إقامتها نهاية العام الحالى، ليكون صاحب "الزينى بركات" شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.



يشار إلى أن لجنة الأبحاث بالأمانة، برئاسة الناقد الدكتور سعيد الوكيل، استقرت على أبرز المحاور الرئيسية للدورة المقبلة للمؤتمر التى تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافى.. خمسون عاما من العبور" تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم.



ويتناول المؤتمر النصر عبر عدة محاور منها الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربى المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر فى الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل".