تصل لـ 4 يوميًا.. كيفية حجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ويمكن الحصول على تذكرة من خلال قيام الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم تذكرته إلكترونيًا، ويمكن طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وتمكن الخدمة، الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية والتي تشمل (الإسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني)، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بـ15 يومًا,

ويستطيع الراكب منفردًا حجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبًا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني أيضًا.

يأتي ذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم، أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تستهدفه وزارة النقل في كل الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يمكن للراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو باستخدام الهاتف المحمول.