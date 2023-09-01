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BBC

أول تعليق للدكتور جمال شعبان على انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

12:02 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على أنباء انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول إلى اتحاد جدة السعودية، قائلة أنة كان يفضل استمراره لاستكمال مسيرته الاحترافية.

وأوضح "شعبان" في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قلنا له لا ترحل ولو منحوك الذهب لكن يبدو أننا من زمن قد ذهب".

وأضاف: "قلنا هناك أشياء لا تشتري واكتشفنا أننا ننتمي إلى زمن أمل دنقل لأنه حاليا كل شيء قابل للبيع والشراء".

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اتحاد جدة محمد صلاح جمال شعبان

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