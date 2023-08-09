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حدث في 8 ساعات| توجيه من الرئيس السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر" وأبرز قرارات اجتماع الحكومة

08:19 م الأربعاء 09 أغسطس 2023
حدث في 8 ساعات| توجيه من الرئيس السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر" وأبرز قرارات اجتماع الحكومة

حدث في 8 ساعات

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كتب - محمد بكر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء وزير الري رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وتقديم وزارة الصحة 405 آلاف خدمة بالمبادرات الرئاسية ضمن 100 يوم صحة، والاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سوق مصراوى

حدث في 8 ساعات الرئيس السيسي تحيا مصر وزير الصحة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي قصر البارون وزارة العمل مصطفى مدبولي مسجد سليمان باشا الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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