حدث في 8 ساعات| توجيه من الرئيس السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر" وأبرز قرارات اجتماع الحكومة
كتب - محمد بكر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء وزير الري رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وتقديم وزارة الصحة 405 آلاف خدمة بالمبادرات الرئاسية ضمن 100 يوم صحة، والاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديد.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
سوق مصراوى
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