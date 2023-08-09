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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

04:54 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

الرئيس السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد سراج الدين منير ذكي؛ للتعزية في وفاة السيدة ليلى عبد المنعم إبراهيم الصناديلي، وابلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.​

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