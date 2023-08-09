الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد سراج الدين منير ذكي؛ للتعزية في وفاة السيدة ليلى عبد المنعم إبراهيم الصناديلي، وابلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.​