الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد سراج الدين منير ذكي؛ للتعزية في وفاة السيدة ليلى عبد المنعم إبراهيم الصناديلي، وابلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.
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