الجيزة.. حملات ورفع مخلفات بهذه المناطق.. وصيانات للصرف الصحي



كتب- محمد أبو بكر:

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة إستغاثة مقدمة من أهالي ترسا البلد بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من وجود طفح صرف صحي بشارع أولاد شعبان عبدالله.

ووجه على الفور اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة الأجهزة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل المشكلة وشفط المياه وتم تمهيد الطريق ورفع المخلفات بمنطقة ترسا منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين من المقيمين بشارع اللبيني والتي يتضرر من كثرة الإشغالات والتعديات الموجودة من خلال بعض المحال على الطريق العام مما يؤثر علي الحركة المرورية .

وكلف اللواء أحمد راشد، حي الهرم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى المواطن المقدمة ، حيث قام الحي بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن رفع كافة التعديات والإشغالات الموجودة بنهر الطريق وتسيير الحركة المرورية بالشارع.