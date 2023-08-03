الصحة تعلن تخريج الدفعة الثانية من "القابلات" بمحافظة شمال سيناء

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخريج الدفعة الثانية من الممرضات المدربات على "الولادة الطبيعية" (القابلات)، بمحافظة شمال سيناء، ضمن رؤية الوزارة لدعم وتشجيع الولادة الطبيعية وتقليل القيصريات غير المبررة طبيا.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تدريب عدد 24 ممرضة على مهارات الولادة الطبيعية من خلال إكسابهن للجوانب المعرفية النظرية وكذلك المهارات العملية للولادة الطبيعية بالتدريب العملي داخل كل من مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد واستمر تدريبهن لمدة 6 شهور من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن 23 ممرضة اجتزن الاختبارات النظرية والعملية وأصبحن مؤهلات للحصول على ترخيص مزاولة الولادة الطبيعية، موضحًا أنها هذه الدفعة هي الدفعة الثانية على التوالي التي يتم تخريجها من القابلات المؤهلات بمحافظة شمال سيناء حيث سبق تخريج الدفعة الأولى في أغسطس 2022 بعدد 22 ممرضة مؤهلة لتقديم خدمات الولادة الطبيعية.

وأضاف "عبدالرازق" في بيان، أن هذه الدفعة هي الدفعة رقم 163 لتدريب التمريض على مهارات الولادة الطبيعية بمصر والذي بدأت مسيرته منذ قرابة ربع قرن من الزمان من خلال وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بهدف تحقيق رؤية وزارة الصحة والسكان لدعم وتشجيع الولادة الطبيعية وتقليل القيصريات غير المبررة طبيا مما ينعكس على خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أنه تم تنظيم حفل للخريجات بمدينة بورسعيد، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ونائب السفير الياباني، ونائب مدير منظمة اليونيسف بمصر، وعدد من العاملين بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة.

​