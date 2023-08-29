مستقبل مصر.. رضا حجازي: نظرة المواطنين للتعليم الفني تغيرت للأفضل

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك إقبالًا كبيرًا حاليًا على المدارس التكنولوجية التي يتم التوسع فيها حاليًا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات.

وأضاف أن هناك إقبالًا كبيرًا أيضًا على خريجيها لتشغيلهم في مصر بل وخارج مصر، وهو ما يثبت أن النظرة للتعليم الفني تغيرت بالفعل للأفضل، فالتعليم الفني هو مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على متابعة جهود هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وشدد على أنه تم التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية، واستبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة، وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.