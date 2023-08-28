الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد أحمد عبد القادر أحمد عثمان؛ للتعزية في وفاة اللواء أ.ح متقاعد فطيم محمد مسعود.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد جاد؛ للتعزية في وفاة السيدة والدة السيد محمد منار عنبة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.
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