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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

03:56 م الإثنين 28 أغسطس 2023

الرئيس السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد أحمد عبد القادر أحمد عثمان؛ للتعزية في وفاة اللواء أ.ح متقاعد فطيم محمد مسعود.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد جاد؛ للتعزية في وفاة السيدة والدة السيد محمد منار عنبة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيد محمد منار عنبة العميد أحمد عبد القادر أحمد عثمان

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