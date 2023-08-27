شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحر والسواحل الشمالية، من الساعة الرابعة صباحا حتى 6 صباحًا".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: