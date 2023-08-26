فيصل والدائري.. محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عبر جولة ميدانية، اليوم السبت، مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.

وتابع المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية في المنطقة من شارع الملك فيصل حتى كوبري الشيشيني بطريق المريوطية، موجهًا بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.

وشدد محافظ الجيزة على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقاً للعقود المبرمة.

وكلف راشد رئيسَ جهاز السرفيس بتجهيز خطة لتشغيله مواقف السرفيس الجاري إنشاؤها أعلى القطاعات المغطاة، مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين عقب الانتهاء من الأعمال والتجهيزات اللازمة، لافتًا إلى ضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل مع مراعاة دعمها بالمظلات.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة برفع كفاءة وتطوير وتوسعة كوبري الشيشيني وإنشاء جزيرة وسطى له.

وتفقد راشد مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبري الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تتضمن توسعة وتطوير الطريق على جانبَي الترعة وإقامة ممشى سياحي ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة.

وتفقد المحافظ أعمال تركيب عداية بموقع إنشاء كوبري يوتيرن بمنطقة المريوطية أسفل الدائري، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال لبدء إنشاء الكوبري.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.