فتش عن الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق؟

كتب- أحمد مسعد:

انخفضت أسعار الدواجن والبيض، اليوم السبت، 26 أغسطس 2023، انخفاضًا ملحوظًا؛ حيث تراجع سعر كيلوجرام الفراخ البيضاء، واستقرت أسعار البيض، خلال التعاملات اليومية داخل الأسواق المحلية.

وكشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب تراجع أسعار الدواجن، موضحًا أن الأسواق تشهد حاليًّا حالة من الاستقرار، وقد تستمر في الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن مرتبطة بسياسة العرض والطلب.

وأضاف القرش، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن إجمالي ما جرى الإفراج عنه من شحنات أعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى اليوم، يبلغ نحو 7.2 مليون طن، بتكلفة 3.4 مليار دولار.

ولفت معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن انخفاض أسعار السلع يعتمد على كذا محور؛ فنحن نسعى لضخ خامات الأعلاف، مما يعمل على تشجيع المربين، وضمان تحقيق عائد لهم، وقد يكون هناك استغلال من بعض التجار للسلع؛ مما يرفع أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن.

وتابع القرش: بلغ متوسط سعر كجم الدواجن البلدي 110 جنيهات، ليبلغ أدنى سعر له 78 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا، أعلى سعر لكيلوجرام الفراخ البلدي في الأسواق.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية له تأثير إيجابي على منظومة الدواجن واللحوم، لافتًا إلى أن التراجع يصب في مصلحة المربي والمستهلك.

وأضاف الزيني، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن تراجع الأسعار الخاصة بالأعلاف سوف يصاحبه تراجع في أسعار الدواجن؛ حيث وصلت أسعار الدواجن في المزرعة إلى 59 جنيهًا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن هناك تشجيعًا من الدولة في إنتاج الذرة والفول الصويا؛ للمساعدة في إنتاج الأعلاف للمساهمة في خفض أسعار الدواجن، مؤكدًا أن إنتاج الدواجن تراجع من 4.5 مليون إلى 2.5 مليون دجاجة يوميًّا، مضيفًا أن هناك تراجعًا أيضًا في إنتاج بيض المائدة.

وأشار الزيني إلى أن أننا نحتاج إلى 900 ألف طن شهريًّا أعلاف لتربية الدواجن، ولا بد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنة، مضيفًا أن هذه الخطوة إذا كانت اتخذت منذ 4 أشهر لكان الوضع أفضل.

اقرأ أيضًا:

بمتوسط 20 جنيهًا.. لماذا تواصل أسعار البصل ارتفاعها؟