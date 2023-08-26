نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الطقس اليوم.. حار على القاهرة الكبرى ورمال مثارة على هذه المحافظة

كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الفترة من السبت 26 أغسطس إلى الخميس 31 أغسطس 2023.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها: تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس حار نهارًا، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل رطب خلال الليل، فيما تستمر فرص الأمطار مع نشاط الرياح الذي يحسن من حالة الأجواء.

وأضافت الهيئة: تنشط الرياح على بعض المناطق، والتي بدورها تُقلّل من درجة الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، على أن يكون الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتّى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويسود طقس يوم السبت 26 أغسطس، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتشهد الفترة من الأحد 27 أغسطس إلى الثلاثاء 29 أغسطس 2023، نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.