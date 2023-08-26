دكتوراة فخرية من جامعة بني سويف وأخرى بالمجر.. 5 تكريمات حصل عليها البابا تواضروس



كتب- إسلام لطفي:

حصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على عدَّة جوائز وتكريمات منذ أن تولى مهام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتمثلت الجوائز والتكريمات في:

- 31 مارس 2015، الدكتوراة الفخرية من جامعة بني سويف، لدوره في حفظ السلم والاجتماعي بمصر.

- 23 مايو 2017، جائزة صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية، من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لإسهامه في حياة المسيحيين بمصر والعالم ونشر وتأكيد التعاليم المسيحية في العالم.

- 24 يونيو 2021، اختياره "شخصية العام" من اتحاد الصيادلة العرب، بوصفه أول صيدلي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة، بابا وبطريرك للكرازة المرقسية.

- 7 نوفمبر 2022، وسام "المجد والكرامة" من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بمناسبة مرور 10 أعوام على جلوس البابا تواضروس على الكرسي المرقسي، وتقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.

- 21 أغسطس 2023، درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، لدوره في توظيف التعليم المسيحي لأجل خدمة البشرية كلها.