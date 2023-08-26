إعلان

BBC

دكتوراة فخرية من جامعة بني سويف وأخرى بالمجر.. 5 تكريمات حصل عليها البابا تواضروس

05:00 ص السبت 26 أغسطس 2023

البابا تواضروس الثاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- إسلام لطفي:
حصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على عدَّة جوائز وتكريمات منذ أن تولى مهام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتمثلت الجوائز والتكريمات في:
- 31 مارس 2015، الدكتوراة الفخرية من جامعة بني سويف، لدوره في حفظ السلم والاجتماعي بمصر.
- 23 مايو 2017، جائزة صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية، من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لإسهامه في حياة المسيحيين بمصر والعالم ونشر وتأكيد التعاليم المسيحية في العالم.
- 24 يونيو 2021، اختياره "شخصية العام" من اتحاد الصيادلة العرب، بوصفه أول صيدلي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة، بابا وبطريرك للكرازة المرقسية.
- 7 نوفمبر 2022، وسام "المجد والكرامة" من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بمناسبة مرور 10 أعوام على جلوس البابا تواضروس على الكرسي المرقسي، وتقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.
- 21 أغسطس 2023، درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، لدوره في توظيف التعليم المسيحي لأجل خدمة البشرية كلها.

سوق مصراوى

البابا تواضروس الثاني جامعة بني سويف المجر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تتخطى السياحة مستواها التاريخي الذي حققته في 2010 هذا العام؟.. "الغرف السياحية تُجيب
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

.. "أخدتي التريند برافو".. أول تعليق من شريف منير على حلاقة أسما شعرها