دكتوراة فخرية من جامعة بني سويف وأخرى بالمجر.. 5 تكريمات حصل عليها البابا تواضروس
كتب- إسلام لطفي:
حصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على عدَّة جوائز وتكريمات منذ أن تولى مهام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وتمثلت الجوائز والتكريمات في:
- 31 مارس 2015، الدكتوراة الفخرية من جامعة بني سويف، لدوره في حفظ السلم والاجتماعي بمصر.
- 23 مايو 2017، جائزة صندوق وحدة الشعوب الأرثوذكسية، من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لإسهامه في حياة المسيحيين بمصر والعالم ونشر وتأكيد التعاليم المسيحية في العالم.
- 24 يونيو 2021، اختياره "شخصية العام" من اتحاد الصيادلة العرب، بوصفه أول صيدلي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة، بابا وبطريرك للكرازة المرقسية.
- 7 نوفمبر 2022، وسام "المجد والكرامة" من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، بمناسبة مرور 10 أعوام على جلوس البابا تواضروس على الكرسي المرقسي، وتقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.
- 21 أغسطس 2023، درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، لدوره في توظيف التعليم المسيحي لأجل خدمة البشرية كلها.
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