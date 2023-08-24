افتتاح مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال إفريقيا لخدمة الإنسانية بالتكنولوجيا

كتب- عمر كامل:

تفتتح جامعة مصر للمعلوماتية، اليوم الخميس وعلى مدار ٤ أيام، مؤتمر مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية في نسخته الحالية - 2023، وذلك بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور واسع من مهندسين وأكاديميين وباحثين وطلاب مصريين ودوليين، حيث ينعقد هذا المؤتمر لأول مرة في مصر منذ تأسيس جمعية الـ (IEEE) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1963.

وينعقد مؤتمر (مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا) في دورته الحالية لهذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الانسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب).

وحرص الكثير من العلماء والأكاديميين والمهندسين من مختلف الدول على المشاركة في النسخة الحالية لهذا المؤتمر الهام، ومن أبرز الحضور والمشاركين الدكتور سيف الرحمن رئيس IEEE والرئيس المؤسس لمعهد الأبحاث المتقدمة بجامعة فرجينيا تك، والبروفسير مايك هينشي الرئيس المنتخب للمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الأوسط) لجمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات (٢٠٢٥-٢٠٢٦) والرئيس السابق للإتحاد الدولي لمعالجة المعلومات ومعمل هندسة البرمجيات بوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا)، والدكتور عبد اللطيف عليو رئيس الأنشطة الطلابية بالمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الاوسط).

كما شارك البروفسير كوستاس ستاسوبولس رئيس اللجنة الدولية لمشاركة الصناعة بالمنظمة والمدير التنفيذي لقطاع نقل الطاقة بهيئة الكهرباء القبرصية، والبروفسير طوني ماتيلا رئيس لجنة العمل من أجل الصناعة بالمنطقة الثامنة بالمنظمة ورئيس قسم التصنيع المستدام بهيئة الصناعة الفنلندية، والدكتور محمد أمين رئيس اللجنة المهنية المتخصصة بالمنطقة الثامنة وعضو اللجنة الدولية لمشاركة الصناعة بالمنظمة ورئيس قسم المدن الذكية بشركة نوكيا الفنلندية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور صهيب قمر شيخ عضو لجنة العمل من أجل الصناعة بالمنطقة الثامنة ومدير البرنامج التقني بشركة جوجل بالمملكة المتحدة.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الكونجرس يستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي والصناعي، وذلك تماشيًا مع أجندة الجامعة وتوجهات الجمهورية الجديدة. مؤكدة على حرص جامعة مصر للمعلوماتية على ألا يكون هذا المؤتمر في نسخته التي تستضيفها الجامعة تقليدياً في عنوانه ومعالجاته، وقد صيغت محاوره بدقة وعناية من قبل القائمين على تنظميه.

وأشارت الدكتورة ريم إلى أهمية هذه المؤتمرات، كونها تمثل محطة مضيئة من محطات التقدم في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتقدم صورة واقعية عن حجم الإنجاز فيها، حيث تحرص الجامعة على عقد العديد من الفاعليات العلمية والبحثية بشكل منتظم وذلك بدعم من وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي لا تدخر جهداً في الدعم المستمر للجامعة. ولفتت إلى هذا المؤتمر يعد منصة يجتمع فيها الخبراء والأكاديميون المتخصصون في علوم الهندسة والحاسبات وطلاب هذه البرامج من دول مختلفة، لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع المشاركون في المؤتمر لديهم الرغبة والقدرة على الوصول إلى توصيات قيمة تثري القطاع والصناعات المتداخلة فيه، بالإضافة لفتح الباب أمام الباحثين في المستقبل لاستكمال البحث والتنقيب في حقل الابتكار، خاصة وأن التعامل والاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية في ازدياد مضطرد، مما يجعلهم أحد العوامل الرئيسية في في العناصر الداعمة للمستقبل.

وبين الدكتور أحمد حسن، أن المؤتمر هذا العام يأتي بمشاركة قامات علمية وأكاديمية كبيرة، مما يمنح الفرصة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والباحثين للإطلاع على آخر التطورات والمستجدات التي توصل إليها العالم. موضحاً أن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الانسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب).

وقال الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الفيزياء والرياضيات الهندسية بجامعة مصر للمعلوماتية:" يعد مؤتمر (NASYP) أكبر حدث ينظمه معهد المهندسين الكهربائيين والالكترونيين IEEE للطلاب والمهنيين الشباب في مصر، حيث يجتمع أكثر من 100 عضو من جميع أنحاء مصر ودول شمال إفريقيا، وذلك على مدار اربعة أيام لتوسيع آفاق المعرفة وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات وتطوير مهاراتهم".

وأضاف اسماعيل:" يهدف مؤتمر الطلاب والشباب المهنيين لمنطقة شمال إفريقيا (NASYP) إلى الجمع بين بعض أصغر أعضاء IEEE وأكثرهم موهبة والمتطوعين من أقسام شمال إفريقيا لتبادل خبراتهم ومناقشة التطورات التكنولوجية المستمرة، خاصة وأن NASYP 2023 يركز في دورته الحالية على تنظيم الجلسات وأنشطة التواصل لأعضاء ومتطوعي IEEE للتعلم والتواصل وفتح باب المناقشة مع خبراء من دول شمال إفريقيا والمنطقة 8، وذلك مع عقد العديد من جلسات المهارات التقنية والمهارات الشخصية وورش العمل وحلقات النقاش".