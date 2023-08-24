"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربيين بالبحيرة

كتب- أحمد مسعد:

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربيين وعلاج ماشيتهم بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد، في بيان للوزارة، إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربيين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل، أن القافلة والتي استمرت فعالياتها منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس، تمت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأشار مدير المعهد، إلى أن القافلة قدمت خدماتها لحوالي 8701 حالة لدى 3193 مستفيدا من صغار الفلاحين ومربي الماشية في قرى الظهير الصحراوي ومراقبة الانطلاقة بالبحيرة، لافتا إلى أن أنشطة القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 533 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع على 1461 حالة وعلاج الطفيليات الدخلية لـ1468 حالة وعمل 35 عملية جراحية وتحصين 1010 وتجريع أغنام بعدد 1611 رأسا وتم رش 2565 حيوانا.​