السيسي قدم مفهوما جديدا للمواطنة.. تصريحات للبابا تواضروس في لقاء رئيس وزراء المجر

كتب- إسلام لطفي:

استقبل ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتلبية البابا دعوة الحكومة المجرية لزيارة المجر في هذا المناسبة.

ومن ناحيته عبر البابا عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقدير دولة المجر للكنيسة القبطية ومنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر، وعبّر أيضًا عن سعادته بحضور احتفالات العيد القومي لدولة المجر، موجهًا الشكر لحكومة المجر لدعمها المنح الدراسية للشباب في مصر.

كما أكد رئيس الوزراء المجري، اهتمام بلاده بالانفتاح على الشرق وتوطيد العلاقات مع دوله، خاصة وأن مصر تعد من أهم دول الشرق الأوسط.

وقال البابا إن الرئيس السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين، لافتاً إلى أن مصر ساهمت في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وحضر اللقاء السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، وعدد من أعضاء السفارة.

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