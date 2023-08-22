رئيس الإنجيلية: دور الكنيسة خدمة الجميع دون أي تفرقة أو تمييز



كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، في حفل افتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، قائلًا: "أشعر بفرح كبير وأنا وسط شعب الإسماعيلية العظيم نحتفل معًا بافتتاح تجديدات مباني الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، واليوم ونحن نقدم نموذجًا حيًّا للعيش المشترك، ونشكر الله على بلادنا الغالية مصر التي نعشقها ونعمل بجهد من أجلها، وأقول اليوم هذه الكلمات عن قناعة ومحبة حقيقية، وأتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دولة المواطنة والقانون التي نعيش فيها اليوم.

وأضاف: "الكنيسة تعمل وتتلاحم مع الناس ومن أجل احتياجات الناس، ودورها الأساسي خدمة الجميع بدون إبهار وبدون أي تفرقة أو تمييز".

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته اعتزازه بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، كما رحب بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية.

وعبر عن سعادته الكبيرة بمشهد مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، مؤكدًا أن هذا هو جوهر الشعب المصري العظيم الذي يعكس الشخصية المصرية.

وأضاف "بشارة": "نحن جميعًا نتحمل معًا مسؤولية بناء الشخصية المصرية، ودعم قيم العيش المشترك، وما نشهده اليوم مشاعر مصرية حقيقية تستحق منا الجهد والتعاون من أجل تحقيق الأفضل لبلادنا مصر الغالية".

وحضر الحفل: اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد نصرة، مدير المنطقة الشمالية الشرقيه للمخابرات العامة بمحافظة الإسماعيلية، والعميد خالد الدرديري، مدير مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

كما شارك بالحضور في حفل الإسماعيلية الدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب، والأستاذة أمال رزق، عضو مجلس النواب، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والشيخ أحمد بيومي، رئيس المنطقة الأزهرية، والشيخ جمال علي، مدير إدارة الأوقاف بالإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد، والقمص بنيامين، نيابة عن الأنبا صارافيم أسقف الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس، والأب اندراوس، نيابة عن الأنبا بولا مطران ابراشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك.