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BBC

16 وظيفة جديدة.."نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

02:01 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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    وظائف الكهرباء
  • عرض 3 صورة
    وظائف الكهرباء
  • عرض 3 صورة
    وظائف الكهرباء
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كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها، حيث تضمن الاعلان عن وظائف بالديوان العام تبلغ ٧ وظائف شاغرة.

وبحسب الاعلان الذى تم نشره منذ قليل وحصل مصراوى على نسخه منه ، فإن منطقة القاهرة لنقل الكهرباء فإن نصيبها من الوظائف الشاغرة بلغ ٤ وظائف بينما بلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ٥ وظائف قيادية مختلفة التخصصات..

سوق مصراوى

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