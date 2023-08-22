16 وظيفة جديدة.."نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف
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كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها، حيث تضمن الاعلان عن وظائف بالديوان العام تبلغ ٧ وظائف شاغرة.
وبحسب الاعلان الذى تم نشره منذ قليل وحصل مصراوى على نسخه منه ، فإن منطقة القاهرة لنقل الكهرباء فإن نصيبها من الوظائف الشاغرة بلغ ٤ وظائف بينما بلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ٥ وظائف قيادية مختلفة التخصصات..
سوق مصراوى
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