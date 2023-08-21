محاربة أصحاب الدكاكين.. مطلب الشركات السياحة الدينية بعد إقرار ضوابط العمرة



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق عضو غرف شركات السياحة وبالتبعية الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن الجديد في ضوابط العمرة لهذا العام دمج جميع التأشيرات الخارجية التي يستغلها السماسرة (وأصحاب الدكاكين الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي) وهم سرطان السياحة والاقتصاد.



وأضاف "وحيد" لـ “مصراوي"، أنه السماسرة كانوا يستغلوا هذه التأشيرات في التعامل مع السوق الموازية بالعمل قائلاً: "السنة السابقة خرج 400 ألف معتمر بطريقة غير شرعية، ما يؤدي إلى تدمير الاقتصاد المصري".

وأوضح أنه وفقاً لوزارة السياحة فإن ضوابط هذا العام "ديناميكية" تتواكب مع أي تأشيرة جديدة تصدرها السعودية لأنها أصدرت تأشيرة الترانزيت والسياحة وكم هائل من التأشيرات وجميعها كان غير مدرك للبوابة، ما يؤثر على شركات السياحة لأنها تُحارب من السماسرة والكيانات الوهمية.

وناشد "صادق"، وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت بضرورة تتبع هذه الشركات وإنهاء وجودها، لأنها تؤدي لإضعاف الاقتصاد المصري خاصة وأنها لا تدفع تأمينات أو ضرائب أو مسجلة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن اليوم أو غداً ستبدأ الشركات في إطلاق توثيق العقود لأن كل شركة سياحية يجب أن يكون لها وكيل وعقد موثق، لأنه يضمن حق المعتمر والدولة.