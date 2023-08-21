محافظ الشرقية يزور مفتي الجمهورية لتهنئته بالتجديد
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ للتهنئة على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.
وأعرب مفتي الجمهورية، عن امتنانه للزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار الرئيس بتجديد الثقة للمفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية.
ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.
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