محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

​أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة .

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطة التطوير بدءاً من ميدان الرماية مروراً بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة وفقاً لبيان المحافظة، المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشى السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقة، بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الإنتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن انتظار للدراجات الهوائية بالممشى السياحي الجاري .

وأكد راشد أن المحافظة لاتدخر جهداً في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد .