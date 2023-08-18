خبير سياحي: الطيران الاقتصادي يجذب شريحة جديدة من السياح
كتب- محمد أبو بكر:
طالب حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الدولة بتطبيق منظومة الطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، لأنه يساهم في جذب شرائح سياحية جديدة وزيادة الوفود من شتى أنحاء العالم.
وأضاف "هزاع" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطيران الاقتصادي، يساعد في زيادة الإيرادات الواردة من السياحة والأرباح السنوية، نتيجة زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، خاصة أن السياحة تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر
وأوضح أن تقديم عروض لشركات الطيران بالداخل والخارج، يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة قيمة الأرباح، مشيرا إلى أن انخفاض تكاليف السفر الخاصة بالسياح، يساعد في جذب المزيد منهم للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.
سوق مصراوى
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