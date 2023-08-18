وزير الري: اتخاذ كافة الإجراءات حيال التعديات على جسور المجاري المائية بالمحافظات

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري متابعة أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعديات الواقعة على جسور المجاري المائية، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن ورشة العمل الأولى لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفي ٢٠٢٤، والتي عقدت بمحافظة البحيرة يوم الخميس ١٠ أغسطس الحالي.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع احتياجات إدارات الري بالمحافظات المختلفة من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية لتطوير منظومة العمل بها، موجها بإعداد جدول زمني بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بإدارات الري، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.

كما وجه سويلم بحصر كافة الاحتياجات من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتطوير المنظومة المائية والعمل على توفيرها، نظرا لأهمية تطوير الموارد البشرية المتاحة ودعمها بالشكل الذي يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل.

وأشار وزير الري إلى أنه يجري الإعداد لتنظيم ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم القادم بمختلف المحافظات تباعا على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، وذلك للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة منفصلة، ومتابعة حالة المنظومة المائية في كل محافظة، والتعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام ٢٠٢٤.