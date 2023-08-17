قرار حكومي.. نزع ملكية أراضٍ وعقارات لإنشاء وتطوير 7 محاور في القاهرة

كتب- إسلام لطفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يتعلق بمشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المرج، كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة، لصالح محافظة القاهرة.

ونص القرار وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الخميس، على أن: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة، وذلك لصالح محافظة القاهرة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتابع القرار: الثابت من مذكرة محافظة القاهرة، أنه تم تقدير قيمة التعويضات بقيمة إجمالية بمبلغ 61 مليونا و862 ألف جنيه عن طريق المقيم العقاري الدكتور سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.