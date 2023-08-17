عضو غرفة شركات السياحة يٌثني على قرار منع تأجير الفنادق من الباطن

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار وزارة السياحة والآثار المصرية بشأن منع تأجير الفنادق من الباطن يُعد من القرارات الهامة التي تم تجديدها لمواجهة الكيانات والمؤسسات الوهمية.

وأضاف "وحيد" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، أنه يجب مواجهة الكيانات الوهمية والقضاء عليها، حيث يوجد بعض الأشخاص التي تتاجر وتقوم بالبيع بأسعار مرتفعة تحت مسمي وهمي.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفات شركات السياحة، أنه يجب التعامل مع الشركات المصرح بها بمزاولة النشاط والرحلات والبعد عن الكيانات الوهمية، وتشديد الرقابة من خلال وجود لجان تفتيش والتعاون مع مباحث الإنترنت بما يساعد في القضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية.