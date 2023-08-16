عضو "الغرف السياحية": مصر أفضل دولة بها أماكن سياحية وتاريخية

كتب- محمد أبو بكر:

علق حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على إطلاق وزارة السياحة والآثار المصرية حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الإنجليزي 2023/2024، بكونها خطوة جيدة لجذب المزيد من الشرائح السياحية المختلفة للأراضي المصرية.

وأضاف "هزاع" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، بأن محمد صلاح لا عب ليفربول، يُعد أيضاً من ضمن الدعاية المجانية الضخمة للسياحة المصرية بالأراضي الإنجليزية، ولكن المهم بالنسبة للدولة أو القطاع الخاص أو الشركة المسوق، كيف أجعل السائح من أي جنسية في العالم يُفضل زيارة مصر على كل دول العالم.

وأكد ضرورة إيجاد حوافز للسائح وتقديم خدمة على أعلى مستوي حتي يفضل مصر عن غيرها من الدولار قائلاً: (على سبيل المثال لو اشتريت بـ1000 دولار من أحد الأماكن حال وجود عرض بخصم 10 % في هذه الحالة، سيمثل ذلك حافزاً للسياحة).

ولفت إلى أهمية تطبيق الخصومات على الطيران الاقتصادي حتى يكون حافزاً للسائح لزيارة مصر من جهة وللشركات السياحية لتحقيق الاستثمار من جهة أخري، وابتكار طرق جديدة ومختلفة لعملية التسويق خاصة وأن السياحة تُعد صناعة.

وشدد على ضرورة تقديم برامج مختلفة خاصة وفهم طبيعة وثقافة السائح وأي برنامج سيكون مناسب له، وأن مصر ستظل على مر التاريخ أفضل دولها لديها مناطق سياحية وتاريخية، خاصة وأن السياحة حالياً أصبحت تأتي بعوائد سياحية كبيرة وتتحسن خلال الفترة السابقة وتعود لنشاطها مجدداً.