انفراجة لمشكلات عديدة.. برلماني يكشف إيجابيات صياغة مخرجات الحوار الوطني ورفعها للرئيس

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن شروع مجلس أمناء الحوار الوطني في صياغة المخرجات في صورتها النهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية، دليل قوي على جدية الحوار والتعامل بشفافية مع القضايا كافة.

وتوقع النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أن يكون لتلك المخرجات التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذها فورًا، مردود إيجابي في وضع الحلول اللازمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

وقال زين الدين: الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كل القضايا التي تشغل المصريين؛ لا سيما في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني أحدث حراكًا مجتمعيًّا كبيرًا، ونجح كذلك في الخروج بتوصيات مهمة، سيتم ترجمتها تشريعيًّا لصالح الوطن.

وأشار زين الدين إلى أن الحوار الوطني الذي تناول كل القضايا أدى إلى حالة من الاتفاق بين كل التيارات المختلفة؛ وهي رسالة قوية بحالة توحيد الجبهة الداخلية، وأن الجميع يستهدف المصلحة العليا للوطن.