أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: