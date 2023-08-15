الأزهر يحذر الأمهات من الدعاء على الأبناء لهذا السبب
كتب- عمر كامل:
حذر الشيخ بلال خضر، عضو المركز العالمي للفتوى بالأزهر، من دعاء الأمهات على الأبناء والبنات في حالة الغضب وعدم الرضا، لأنه ربما يوافق ذلك ساعة إجابة.
ونصح خضر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، الأمهات بالدعاء أكثر من الدعاء على الأبناء والبنات، لأنه أولًا وأخيرًا هذا الدعاء سيصيب الإبن أو البنت وأول ما سيكون حزين على حالتهم هي الأم.
ونهى أولياء الأمور عن الدعاء على الأبناء في أي ظرف وتحت أي شعور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن " اللَّهَ حيِىٌّ كريمٌ يستحي إذا رفعَ الرَّجلُ إليْهِ يديْهِ أن يردَّهما صفرًا خائبتينِ".
وتابع: أي دعاء ندعيه في الدنيا لابد وأن يكون هناك 3 أمور، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، فلذلك لابد وألا يتضمن الدعاء شر أو قطيعة رحم، وبالتالي إما أن تعجل له في الدنيا ويحس ويشعر بها وإما أن تدخر له في الأخرة ويلاقيها عند ربنا، وإما أن يصرف عنه من المصائب مثله".
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