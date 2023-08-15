صور- "حياة كريمة" تعلن نسب إنجاز مشروع تطوير الريف بمحافظات المرحلة الأولى

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، نسب إنجاز المشروع القومي لتطوير الريف المصري في محافظات المرحلة الأولى حتى الآن.



وأوضحت في بيان لها، أن محافظات المرحلة الأولى هي:

-محافظة القليوبية

- محافظة المنيا

- محافظة اسيوط

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة سوهاج

- محافظة البحيرة

- محافظة أسوان

- محافظة الأقصر

- محافظة المنوفية

- محافظة بني سويف

- محافظة الفيوم.

محافظة الجيزة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة، في 15 يوليو 2012.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجنوح للسلام لا يعنى مطلقاً أنه يعنى المساس بمقدرات مصر، وتابع: "المساس بمقدرات مصر خط أحمر.. ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.. الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: "لن نسمح لأى من كان أن يقترب منه.. وفى سبيل الحفاظ عليه خيرات متعددة نقررها طبقاً للموقف والظروف".

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات "حياة كريمة" تغطي ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها.

وجاءت نسب إنجاز المشروعات بمحافظات المرحلة الأولى لحياة كريمة، على النحو التالي: