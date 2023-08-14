إعلان

BBC

غدًا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة "مواهب وقدرات"

06:40 م الإثنين 14 أغسطس 2023

الدكتور محمد الضويني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:
ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث 2022/ 2023، التي تقام تحت شعار "إبداع وتميز"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وذكر الأزهر - في بيان اليوم الإثنين، أن الاحتفالية تقام بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة "مواهب وقدرات".

وأشار إلى أن مسابقة "مواهب وقدرات" تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

محمد الضويني مواهب وقدرات الطلاب الوافدين الأزهر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفتي يشكر الرئيس على مد خدمته للمرة الثالثة: دافع لضبط بوصلة الإفتاء
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الطب 75% و الهندسة 65%..ننشر الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية