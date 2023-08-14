غدًا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة "مواهب وقدرات"
القاهرة- أ ش أ:
ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، غدا الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث 2022/ 2023، التي تقام تحت شعار "إبداع وتميز"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وذكر الأزهر - في بيان اليوم الإثنين، أن الاحتفالية تقام بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة "مواهب وقدرات".
وأشار إلى أن مسابقة "مواهب وقدرات" تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.
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