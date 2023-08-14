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السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار العلمين الدولي

11:55 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

السيسي يستقبل ملك الأردن

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كتب- محمد سامي:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة العلمين الجديدة، الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

ويستقبل الرئيس السيسي ملك الأردن في مطار العلمين الدولي في إطار الزيارة التي يجريها الأخير إلى مصر.

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السيسي ملك الأردن مطار العلمين الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة الملك عبد الله الثاني

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