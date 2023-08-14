السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار العلمين الدولي
كتب- محمد سامي:
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة العلمين الجديدة، الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.
ويستقبل الرئيس السيسي ملك الأردن في مطار العلمين الدولي في إطار الزيارة التي يجريها الأخير إلى مصر.
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