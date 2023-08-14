الراعي غير المنضبط.. البابا تواضروس يحذر من هذه الصفات
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كتب- إسلام لطفي:
حدَّد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صفات الراعي المنضبط التي يجب أن يتحلى بها وصفات الراعي غير المنضبط.
وقال إن ضمير الراعي لا بد أن يكون مستقيظًا أينما كان موضع مسئوليته، والراعي الصالح دائمًا يكون سلوكه صحيحًا، وأن يكون لديه طموح للأفضل ويرغب في التطوير.
وأشار إلى أن صفات الراعي غير المنضبط تتمثل في: عدم الإحساس بالمسئولية ودائمًا يقدم أعذار وتبريرات لأخطائه وغير راضٍ ومتذمر على حاله دائمًا ويهتم بالشكليات والمظاهر.
ولفت إلى أن صفات الراعي المنضبط تكمن في: يطلب من الله باستمرار أن يختبره ليتخلص من أي فكر باطل ويقتني نقاوة القلب ولا يتفوه بكلمات قاسية وشديدة من رعيته وأن يكون لديه علاقة قوية مع الله ويصلي من أجل الرعية ولا يفتخر بذاته ولديه إحساس وشعور داخلي بالمسئولية ويضبط سلوك الانفعال والتسرع وإصدار الأحكام.
وتطرق إلى الصورة المثلى للراعي المنضبط، حيث يرعى بدافع الحب وبأسلوب الخدمة ويضع قلبه من أجل الرعية ولا يهرب وقت الأزمات بل يواجه المواقف بشجاعة ويعيش بالأمانة الشاملة.
وأوضح أنه يستطيع إشباع الرعية ويكون مفيدًا لهم ويرعى بفرح ويعتبر أن الرعية هم سبب سعادة له ولديه الحكمة والتعقل والإنسانية.
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