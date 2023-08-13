أسامة الأزهري يهنئ مفتي الجمهورية بثقة الرئيس بالتجديد له



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بالتجديد له في منصبه مفتيًا للجمهورية.

وقال الأزهري في بيان له: أهنئ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد له لمدة عام، متمنيًا التوفيق والسداد والنجاح لدار الإفتاء المصرية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على مواكبة التطور الرقمي في معالجة العديد من القضايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس 2023، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب رئيس الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في منصبه لمدة عام يبدأ في الـ 12 من أغسطس 2023.

وأكدت الجريدة الرسمية في قرارها أن ذلك يأتي بناء على ما عرضه المستشار عمر مروان وزير العدل.

وتولى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مهام منصبه في عام 2013، بناء على قرار جمهوي، بعد انتخابه بالإجماع في الانتخابات التي أجريت بمقر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر.

وحقق الدكتور شوقي علام نجاحات كبيرة داخل دار الإفتاء المصرية، وأنشأ العديد من الإدارات، وتمكن من وضع دار الإفتاء المصرية، على الخريطة العالمية.

وفي عهد الدكتور شوقي علام، تم اعتماد دار الإفتاء المصرية كمرجعية دينية للمرة الأولى في البرلمان الأوروبي، في خطوة نحو استعادة جمهورية مصر العربية للريادة الدينية.