مصدر بالكهرباء:3.5 مليون طلب للتحول من الممارسة لتركيب عدادات كودية

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للشركة تلقت ما يقرب من 3 مليون و500 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع وفقا لآخر إحصائية خلال الشهر الجاري.

وقال في تصريحات لمصراوي، إن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف وزيادة حملات ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وأكد المصدر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون و480 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 350 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وبحسب المصدر، فإن إقبال المواطنين المخالفين على توفيق أوضاعهم يساهم بشكل كبير فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقى التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى،لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائيةوتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.