وزير العمل: ملياران و191 مليون جنيه دعمًا لـ423 ألفًا و523 عاملًا بـ3970 منشأة

القاهرة- أ ش أ:

ذكر صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة أنه تم إنفاق 2 مليار و191 مليون جنيه منذ تأسيس الصندوق عام 2002 وحتى نهاية يونيو الماضي، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا بـ3970 منشأة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق أمس الاثنين، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

وأكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق حسن شحاتة أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج؛ تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع أن ذلك يأتي تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات حتى تعود عجلة الإنتاج بكامل طاقاتها، موضحًا أهمية عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.