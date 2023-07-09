ضبط طبنجتين مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري يخفي طبنجتين بين طيات ملابسه، وذلك فور وصوله من دولية إيطاليا وتم ضبطه بمعرفة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معه وyحالته للنيابة.

استوقف محمود صابر مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة العربية القادمة من بيرجامو في دولة إيطاليا، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية علي شكل أسلحة نارية، وكلف أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ كل من محمد محمود واحمد سامي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط طبنجتين الأولى "صوت" أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها، والثانية "ضغط هواء" أفاد نفس التقرير بانه يلزم لدخولها البلاد تصريح من الأمن العام.

أمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٦ وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة.​