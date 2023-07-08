مصر تهنئ "مادا بيو" بإعادة انتخابه رئيسا لسيراليون



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون التي أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بيو بفترة رئاسية ثانية.

وأضاف، أن مصر تتقدم بالتهنئة لرئيس سيراليون على إعادة انتخابه في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني"، وتتطلع للتنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع سيراليون.

وتابع:"مصر تؤكد مساندتها لرئيس سيراليون في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وآمال الشعب السيراليوني.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم السبت.