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BBC

هل من حق الزوجة وضع شرط في عقد الزواج برفضها زواجه من ثانية؟.. مستشار المفتي يجيب

12:06 ص السبت 08 يوليو 2023

الدكتور مجدي عاشور

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بدون علم الزوجه له العديد من المشكلات خاصة مع الأولاد والذين قد يكروها أبوهم بسبب هذه الزيجة والأمر بخصوص الزواح مباح ولكن شروطه صعبة للغاية.

وأضاف في برنامح ماما دوت أم على قناة "دي أم سي"، ردا على سؤال هل من حق الزوجة وضع شرط في عقد الزواج برفضها لزواج زوجها من ثانية؟، أن ذلك يعتبر وعد وطالما في فترة الخطوبة لو وعدها بهذا دينيا فهو خالف الوعد ولا يجوز إنما من الناحية القضائية في حال أنه تجوز فسيقع الطلاق وفقا لشروط العقد وهذه الأشياء جائزة.

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