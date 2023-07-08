هل من حق الزوجة وضع شرط في عقد الزواج برفضها زواجه من ثانية؟.. مستشار المفتي يجيب
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بدون علم الزوجه له العديد من المشكلات خاصة مع الأولاد والذين قد يكروها أبوهم بسبب هذه الزيجة والأمر بخصوص الزواح مباح ولكن شروطه صعبة للغاية.
وأضاف في برنامح ماما دوت أم على قناة "دي أم سي"، ردا على سؤال هل من حق الزوجة وضع شرط في عقد الزواج برفضها لزواج زوجها من ثانية؟، أن ذلك يعتبر وعد وطالما في فترة الخطوبة لو وعدها بهذا دينيا فهو خالف الوعد ولا يجوز إنما من الناحية القضائية في حال أنه تجوز فسيقع الطلاق وفقا لشروط العقد وهذه الأشياء جائزة.
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