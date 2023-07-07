تصريحات مثيرة للجدل.. جمال شعبان يكشف أسباب خلافه مع هبة قطب وعمرو أديب



كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أسباب خلافه مع الدكتورة هبه قطب والإعلامي عمرو أديب.

وقال "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الدكتورة هبة قطب استطاعت من خلال تصريحاتها المثيرة للجدل أن تنال شهرة كبيرة في المجتمع، مشيرًا إلى أنه هاجمها عندما كتبت منشورًا قالت فيه أن "الرجل المصري مايبقاش دمه خفيف إلا في الحرام"، وطالبت بأن تركز في تخصصها.

وعن أسباب خلافه مع الإعلامي عمرو أديب قال شعبان: "قمت بالرد عليه بقوة عندما كتب منشورًا قال فيه خايف من تحفيل البشر لما أموت، فقلت له خايف من البشر ومش خايف من رب البشر؟!".

وخلال الحلقة تطرق "شعبان"، إلى لقاءه بالنجم محمد رمضان، وتكفله بعلاج حالة مرضية بعد منشوره وتعليقه على صورة النجم رمضان بالدولارات.

كما قدم عددًا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعض العادات السيئة على الصحة العامة.

أيضا تطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان .