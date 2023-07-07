رحلات الحج 2023.. مصر للطيران تسير 20 رحلة اليوم لإعادة الحجاج

كتب- محمد عبيد:

تسير مصر للطيران اليوم الجمعة، 20 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام، حيث تصل مطار القاهرة الدولي على مدار 24 ساعة اليوم الجمعة 19 رحلة جوية بواقع 11 رحلة من جدة، و7 رحلات من المدينة المنورة، ورحلة من جدة إلى مطار أسوان الدولي، ورحلة مباشر من جدة إلى باماكو، وذلك لإعادة حوالي 7 آلاف حاج من حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة أسيوط والغربية والمنوفية، وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية، والترانزيت، والسياحة، وحج الأجانب، والأفراد، وتأشيرات العمل، وحجاج دولة مالي.

وبدأت شركة مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

يذكر أن الرحلات الخاصة التي تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الجاري، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي بدأت وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.